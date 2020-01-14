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20:19   14 Января 2020
Весь мир

Палата представителей США передаст в сенат дело об импичменте Трампу 15 января

Палата представителей США передаст в сенат дело об импичменте Трампу 15 января

Палата представителей США передаст в сенат дело об импичменте президенту США Дональду Трампу 15 января, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов Хаким Джеффрис.

«Спикер (Нэнси Пелоси) с согласия всей фракции дала понять, что статьи импичмента… будут переданы в сенат в какой-то момент завтра», — сказал Джеффрис, выступление которого транслировал телеканал C-SPAN.

Как сообщает РИА Новости, спикер палаты Нэнси Пелоси не назвала имена обвинителей, заявив, что «не готова сделать это сегодня».

В декабре палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум статьям: превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы пытались оттянуть передачу обвинений в сенат, но республиканцы не пошли на встречу.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #трамп #импичмент

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