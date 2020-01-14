Палата представителей США передаст в сенат дело об импичменте Трампу 15 января

Палата представителей США передаст в сенат дело об импичменте президенту США Дональду Трампу 15 января, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов Хаким Джеффрис.

«Спикер (Нэнси Пелоси) с согласия всей фракции дала понять, что статьи импичмента… будут переданы в сенат в какой-то момент завтра», — сказал Джеффрис, выступление которого транслировал телеканал C-SPAN.

Как сообщает РИА Новости, спикер палаты Нэнси Пелоси не назвала имена обвинителей, заявив, что «не готова сделать это сегодня».

В декабре палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум статьям: превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы пытались оттянуть передачу обвинений в сенат, но республиканцы не пошли на встречу.