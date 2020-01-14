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Глава Красносельского района Яшин напал на мужчину в аэропорту, вернувшись из Таиланда

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20:03   14 Января 2020
Россия

Глава Красносельского района Яшин напал на мужчину в аэропорту, вернувшись из Таиланда

Глава Красносельского района Яшин напал на мужчину в аэропорту, вернувшись из Таиланда

Глава Красносельского района Илья Яшин вернулся из Таиланда, где проводил новогодние праздники со своей спутницей, и прямо в аэропорту начал неадекватно себя вести и напал на неизвестного молодого человека, сообщают «Народные новости».

Telegram-канал «Муниципальная песочница» опубликовал видео, на котором Яшин гоняется за молодым человеком, который пытается заснять неадекватное поведение оппозиционера. На видео можно услышать, как оператор много раз просит Яшина оставить его в покое и «не трогать за руки».

Глава Красносельского района Яшин напал на мужчину в аэропорту, вернувшись из Таиланда

6 января Яшин уехал в Таиланд с вокалисткой группы «АлоэВера» Верой Мусаелян, которой оппозиционер накануне сделал предложение. Авторы Telegram-канала обратили внимание, что вернулся Яшин уже один.

Напомним, что вместе с Яшиным отмечать новогодние праздники в Таиланд отправился глава так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) Алексей навальный со своей женой Юлией. Игнорируя долги перед государством, оппозиционер не отказывает себе в дорогостоящих отпусков, на последний из которых он потратил больше миллиона рублей, которые снял со своего биткоин-кошелька.

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Автор: Алина Бранцевич
#нападение #общество #яшин

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