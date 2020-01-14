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19:42   14 Января 2020
Весь мир

Коротченко посоветовал Ближнему Востоку бороться с США с помощью российского вооружения

Коротченко посоветовал Ближнему Востоку бороться с США с помощью российского вооружения

Страны Ближнего Востока намерены дать отпор США и прогнать их со своих территорий. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко уверен, что в этой задаче региону не обойтись без поддержки России.

Член общественного совета при Министерстве обороны России убежден, что регион сможет дать отпор Штатам только используя российское вооружение.

«Я думаю, опираясь на поддержку России, страны, которые закупают у нас оружие, реально имеют шанс проводить более суверенную и прагматичную политику. Особенно это касается средств противовоздушной обороны», — обратил внимание Коротченко.

Он подчеркнул, что в современном мире вести независимую политику без вмешательства США возможно только при наличии высококлассного оружия.

«Если ты проводишь независимую политику и не слушаешь США, тебе либо сделают цветную революцию, либо «Томагавками» нанесут удар, либо используют беспилотники для уничтожения политически несговорчивых военных и государственных лидеров, на примере опять же Сулеймани» — добавил эксперт.

По мнению Коротченко, реальный суверенитет в современном мире можно достичь только закупая у России вооружение и обучая военных пользоваться современными зенитно-ракетными комплексами российского производства.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #сша #ближний восток #коротченко

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