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 Россияне вновь порадовали сирийцев продовольствием и подарками для школьников

Россияне вновь порадовали сирийцев продовольствием и подарками для школьников
19:43   14 Января 2020
Весь мир

Россияне вновь порадовали сирийцев продовольствием и подарками для школьников

Россияне вновь порадовали сирийцев продовольствием и подарками для школьников

Вооруженные силы России в очередной раз встретились с жителями сирийского города Дума и передали им гуманитарную помощь. Об этом рассказ с места событий специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Россияне вновь порадовали сирийцев продовольствием и подарками для школьников

Мирные жители получили продовольственные наборы, школьникам россияне вручили рюкзаки. Российские медики оказали квалифицированную помощь нуждающимся. В организации мероприятия принял участие общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. Российская военная полиция проследила за безопасностью и соблюдением правопорядка во время акции, пишет ФАН.

Россияне вновь порадовали сирийцев продовольствием и подарками для школьников

Сирийская Дума была почти полностью разрушена боевиками во время антитеррористической операции в 2017–2018 годах. Почти 80 процентов жилых домов были разрушены, а возобновить нарушенное водоснабжение до сих пор не удалось, в городе часто случаются перебои с электричеством. На территории города работают сирийские саперы, однако большая часть его территории до сих пор не разминирована. Поэтому российские военнослужащие прибыли в Думу для оказания помощи горожанам.

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Автор: Лев Собакин
#сирия #дума

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