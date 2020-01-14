СМИ Ходорковского ожидаемо «усомнились» в выводах СКР по убийству журналистов в ЦАР

В распоряжении Михаила Ходорковского находится разветвленная сеть из регулярной прессы, интернет-изданий, журналистов-«расследователей», блогеров и Telegram-каналов, которые олигарх финансирует через различные зарубежные НКО и фонды. Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.

Главная задача этих СМИ — защитить и продвинуть интересы Ходорковского. Неудивительно, что убийство журналистов в ЦАР вызвало столь широкий резонанс и массовое освещение событий в либеральных изданиях, но лишь в выгодном для Михаила Ходорковского ключе.

Следственный комитет России (СКР) почти полтора года расследовал убийство в ЦАР журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко. Следователи пришли к выводу, что мотив преступления — ограбление, совершенное группой лиц. Об этом «Коммерсанту» сообщил заместитель главы СКР Игорь Краснов.

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа», — сказал он.

Однако с результатами планомерного и тщательного расследования не согласились отдельные либеральные СМИ. В рамках реабилитации олигарха в глазах россиян «расследования» выпустили подконтрольные олигарху издания «Досье» и «Проект.Медиа», которым руководит завербованный американскими спецслужбами Роман Баданин.

Пыталось раскритиковать официальную позицию Следственного комитета РФ и интернет-издание «МБХ-медиа», созданное Ходорковским. Аналогично поступило либеральное издание «Дождь», выставив версию следствия как неубедительную. Однако российские следователи и криминалисты, чтобы детально выяснить обстоятельства совершенного преступления, прилетали в ЦАР и допрашивали водителя, а также осматривали личные вещи погибших журналистов.

В разветвленную сеть СМИ Ходорковского также входит издание The Bell Елизаветы Осетинской, которая контактирует с американским спецслужбами и бизнесменами. Спонсирует издание фонд «Династия», который принадлежит Борису Зимину, а это давний друг Ходорковского.