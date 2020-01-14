Навальный потерял всех значимых союзников в СМИ из-за собственной обидчивости

Глава так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) Алексей Навальный из-за своей обидчивости рассорился со всеми либеральными СМИ, которые недостаточно его поддерживали.

Как сообщают «Народные новости», в 2018 году Навальный поссорился с главным Редактором «Ведомостей» Татьяной Лысовой, так как издание отказалось немедленно публиковать «расследование» Навального о депутате Госдумы Вячеславе Володине. «Ведомости» выразили желание перепроверить информацию блогера, так как сам Навальный этого не сделал. Блогеру не понравилось намерение издания публиковать только проверенную информацию и он раскритиковал Лысову на своих площадках, назвав журналиста «ничтожным дном» и «мурзилоидом». В ответ Лысова сравнила Навального с презервативом и конфликт продолжается до сих пор.

Кроме того, в 2017 году «Ведомости» признали навального Человеком года при другом руководителе – Елизавете Осетинской. Под руководством Лысовой этого не произошло, что тоже обидело блогера.

Другие либеральные СМИ тоже находятся в ссоре с Навальным. Телеканал «Дождь» в 2018 году блогер обвинил в том, что тот стал «платформой» для баллотирующейся тогда в президенты Ксении Собчак, для которой гендиректор канала Наталья Синдеева стала поверенным лицом. Издание «Медуза» Навальный упрекал за нехвалебную статью о профсоюзе блогера. Ютюбер назвал статью «беспомощной чушью», хотя, по признанию самой редакции, никаких аргументов в пользу своей критики не привел.

Единственным «приятелем» блогера осталась радиостанция «Эхо Москвы», хотя и она все реже приглашает блогера на прямые эфиры.

Из-за собственных эгоцентричности и упрямства Навальный потерял всех более-менее значимых сторонников. Кроме того, он сам избегает интервью и дискуссий, так как не умеет импровизировать и отвечать на вопросы не «по методичке»: Навальный либо теряется либо злится. В распоряжении Навального остались лишь его собственные площадки и та немногочисленная аудитория, что до сих пор доверяет фейковым расследованиям, продолжая спонсировать его отпуска.