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18:26   14 Января 2020
Весь мир

Командующий ЛНА Халифа Хафтар получил приглашение на берлинскую конференцию

Командующий ЛНА Халифа Хафтар получил приглашение на берлинскую конференцию

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар получил приглашение принять участие в международной конференции в Берлине по урегулированию конфликта в Ливии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЛНА.

В Берлине по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель пройдет международная конференция о разрешении конфликта в Ливии. Политик предложила эту инициативу президенту России Владимиру Путину в ходе встречи 11 января. В ней примут участие представители России, Турции, США, Египта, ООН и ЕС. Также на конференции будут присутствовать делегации противоборствующих сторон – Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж.

«Официальное приглашение поступило сегодня в главное командование ЛНА для принятия участия в берлинской конференции, но пока никакого ответа на него от маршала Халифы Хафтара не было», — отметил собеседник агентства.

Конференция пройдет после межливийских переговоров по Ливии в Москве с участием представителей Турции и России.

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Автор: Роман Самойлов
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