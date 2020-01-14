Командующий ЛНА Халифа Хафтар получил приглашение на берлинскую конференцию

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар получил приглашение принять участие в международной конференции в Берлине по урегулированию конфликта в Ливии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЛНА.

В Берлине по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель пройдет международная конференция о разрешении конфликта в Ливии. Политик предложила эту инициативу президенту России Владимиру Путину в ходе встречи 11 января. В ней примут участие представители России, Турции, США, Египта, ООН и ЕС. Также на конференции будут присутствовать делегации противоборствующих сторон – Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж.

«Официальное приглашение поступило сегодня в главное командование ЛНА для принятия участия в берлинской конференции, но пока никакого ответа на него от маршала Халифы Хафтара не было», — отметил собеседник агентства.

Конференция пройдет после межливийских переговоров по Ливии в Москве с участием представителей Турции и России.