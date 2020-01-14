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 Правительство Ирана выполнит все обязательства после трагедии с «Боингом»

Правительство Ирана выполнит все обязательства после трагедии с «Боингом»
18:30   14 Января 2020
Весь мир

Правительство Ирана выполнит все обязательства после трагедии с «Боингом»

Правительство Ирана выполнит все обязательства после трагедии с «Боингом»

Правительство Ирана признало ответственность за трагедию и гибель всех пассажиров, в частности иностранцев. Об этом заявил иранский лидер Хасан Роухани. По его словам, сейчас анализируют все аспекты трагедии, а результаты сообщат народа.

«Правительство Ирана выполнит все свои правовые и законные обязательства касательно этой трагедии», — добавил президент.

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» разбился вблизи тегеранского аэропорта в среду, 8 января. Погибли 176 пассажиров. Представитель Генерального штаба иранских ВС указывал на угрозы американского лидера Дональда Трампа и военных командиров США об атаке на некоторые цели на территории Ирана.

По его словам, в таких чувствительных и критических условиях украинский самолет вылетел из аэропорта Тегерана, но при развороте оказался в состоянии приближающегося объекта к секретному военному объекту КСИР, высота полета и формы которого совпали с вражеской целью.

«В таких не простых условиях человеческий фактор привел к тому, что по ошибке и неумышленно был сбит самолет», — добавили в Генштабе ВС ИРИ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#иран #боинг #общество #роухани

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