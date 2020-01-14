Закрытие аккаунта ФАН в Facebook – это реакция США на правду, считает Клинцевич

Суд Соединенных Штатов отклонил повторный иск Федерального агентства новостей (ФАН) к социальной сети Facebook, так как агентство публикует правдивые новости. Об этом заявил член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич в интервью ФАН.

Федеральный судья Калифорнии Люси Кох ранее отклонила повторный иск ФАН против Facebook из-за беспричинной блокировки учетных записей издания. По словам Кох, агентство не смогло предоставить «убедительных для суда доказательств» нарушения правовой поправки к Конституции США о свободе слова.

Франц Клинцевич уверен, что в данный момент в США введена абсолютная цензура, которая контролирует все происходящие в этой сфере действия. Решение о блокировке ФАН в соцсети Facebook пришло из Белого дома, заявил сенатор. Когда сотрудники редакции начали бороться за свои права, отстаивая позицию издания, Штаты решили не давать ход этому делу.

«Американцы приняли решение в своих национальных интересах, они боятся ФАН, потому что вы говорите правду. Потому что вы приводите факты и доказательства, вы аргументируете их, а им этого не нужно. Потому что там принято — «вот это правильно, а вот это нет». А обыватель, для которого все это делается, находится в таком положении, когда большой начальник сказал — и это правда», — считает Клинцевич.

Член Совфеда призвал сотрудников ФАН и дальше отстаивать свою позицию и не сдаваться. Если нужно – необходимо идти в ООН, считает Клинцевич. Реакция Соединенных Штатов на материалы Федерального агентства новостей – это реакция на правду. Чем больше людей читают разоблачающие статьи про действия США, тем больше власти Штатов теряют в глазах этих людей.

Напомним, что в августе 2019 года в федеральный суд Северного округа американского штата Калифорния поступил повторный иск от ФАН против социальной сети Facebook. Агентство вновь выдвинуло требование к суду Соединенных Штатов запретить компании блокировать аккаунт интернет-издания в соцсети.