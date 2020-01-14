Репутация США не выдержит правды о погибших в Ираке американцах, считает Шаповалов
США уверяют, что ни один американец не пострадал от ракетного удара Ираном по военным базам США. Политолог Владимир Шаповалов убежден, что при таком ударе избежать жертв было невозможно, а США скрывают их количество ради сохранения своей репутации.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ пояснил, что репутация США не выдержит признания в том, что их система не смогла распознать и отразить ракетный удар.
«В данном случае, обращаю внимание на тот факт, что для Америки в целом и президента Трампа в частности человеческие жертвы были бы катастрофой во всех смыслах. Поэтому мы и видим такие нелепые высказывания про чудесные спасения и так далее», – считает эксперт.
Политолог обратил внимание, что именно президент США Дональд Трамп развязал этот конфликт, распорядившись нанести ракетный удар по аэропорту в Багдаде, в результате которого погибли иранский генерал Касем Сулеймани и несколько иракских военнослужащих. Необдуманный шаг Трампа осудило не только мировое сообщество, но и демократы США, поэтому президент так старательно скрывает правду о пострадавших американцах.
«Давайте представим, что этих жертв было бы относительно немного. Не 80 человек, а, например, число сопоставимое с количеством погибших иранцев и иракцев при ударе США – то есть 10 человек. Даже такой итог Трампу бы не простили. И та антитрамповская кампания, которая сейчас ведется в Соединенных Штатах, получила бы очень мощное развитие», – уверен Шаповалов.
В ночь с 7 на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) провел первую фазу операции под названием «Мученик Сулеймани» и нанес ракетные удары по американской базе «Айн аль-Асад» и штабу возглавляемой США международной коалиции в городе Эрбиль. Операция стала ответом Ирана на убийство военными США Сулеймани. Несмотря на масштабность ракетных ударов, Вашингтон уверяет, что ни один американский военный не пострадал, нанесен только материальный ущерб.