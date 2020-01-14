Следственные органы Башкирии выясняют, почему инвалид не мог выйти из дома 16 лет

Следственные органы Башкирии ищут виновных в том, что инвалид-колясочник не мог выйти из дома из-за отсутствия пандуса в течение 16 лет. Мужчина проживает в Учалах, сообщает следственное управление СК по региону.

«Следственным отделом по городу Учалы СУСК РФ по региону организована доследственная проверка по сообщению в СМИ о местном жителе с ограниченными способностями, которого не обеспечивают жильем, отвечающим условиям проживания и передвижения инвалида-колясочника, в связи с чем мужчина не может самостоятельно выходить на улицу на протяжении 16 лет», — говорится в сообщении.

Следствие намерено опросить сотрудников администрации города, а также изучить жилищно-бытовые условия, в которых проживал мужчина. В ходе проверки должностных лиц города будет дана правовая оценка, заявили в ведомстве.