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17:40   14 Января 2020
Россия

Следственные органы Башкирии выясняют, почему инвалид не мог выйти из дома 16 лет

Следственные органы Башкирии выясняют, почему инвалид не мог выйти из дома 16 лет

Следственные органы Башкирии ищут виновных в том, что инвалид-колясочник не мог выйти из дома из-за отсутствия пандуса в течение 16 лет. Мужчина проживает в Учалах, сообщает следственное управление СК по региону.

«Следственным отделом по городу Учалы СУСК РФ по региону организована доследственная проверка по сообщению в СМИ о местном жителе с ограниченными способностями, которого не обеспечивают жильем, отвечающим условиям проживания и передвижения инвалида-колясочника, в связи с чем мужчина не может самостоятельно выходить на улицу на протяжении 16 лет», — говорится в сообщении.

Следствие намерено опросить сотрудников администрации города, а также изучить жилищно-бытовые условия, в которых проживал мужчина. В ходе проверки должностных лиц города будет дана правовая оценка, заявили в ведомстве.

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Автор: Роман Самойлов
#проверка #инвалиды #башкирия #коляска #пандус

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