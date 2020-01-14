Ливийский кризис без участия РФ не разрешится — Шерин

Сегодня, благодаря России, есть очень большой фронт для маневра. Об этом в комментарии ФАН заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По его словам, в том, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар уехал раньше и взял паузу для размышлений, ничего страшного нет.

По информации Минобороны РФ, Хафтар положительно воспринял итоговое заявление по встрече в Москве, но взял два дня для обсуждения соглашения с лидерами племен. Командующий ЛНА и глава так называемого Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж подтвердили «приверженность независимости, единству и территориальной целостности» североафриканской страны.

«Отмечу, заинтересованность в подписании соглашения была не у Хафтара, а у Сарраджа», — добавил Александр Шерин.

В любом случае все, что происходит на ливийской территории, без участия РФ не разрешится, продолжил депутат ГД. Неслучайно именно Москву выбрали площадкой для переговоров сторон. Ливия разрешит конфликт и в перспективе станет таким же надежным союзником РФ, каким сейчас является Сирия.