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17:46   14 Января 2020
Весь мир

Ливийский кризис без участия РФ не разрешится — Шерин

Ливийский кризис без участия РФ не разрешится — Шерин

Сегодня, благодаря России, есть очень большой фронт для маневра. Об этом в комментарии ФАН заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По его словам, в том, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар уехал раньше и взял паузу для размышлений, ничего страшного нет.

По информации Минобороны РФ, Хафтар положительно воспринял итоговое заявление по встрече в Москве, но взял два дня для обсуждения соглашения с лидерами племен. Командующий ЛНА и глава так называемого Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж подтвердили «приверженность независимости, единству и территориальной целостности» североафриканской страны.

«Отмечу, заинтересованность в подписании соглашения была не у Хафтара, а у Сарраджа», — добавил Александр Шерин.

Ливийский кризис без участия РФ не разрешится — Шерин

В любом случае все, что происходит на ливийской территории, без участия РФ не разрешится, продолжил депутат ГД. Неслучайно именно Москву выбрали площадкой для переговоров сторон. Ливия разрешит конфликт и в перспективе станет таким же надежным союзником РФ, каким сейчас является Сирия.

«Уже всем ясно, что без Российской Федерации конфликт в Ливии не разрешится», — резюмировал Александр Шерин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #ливия #шерин #хафтар

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