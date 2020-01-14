Военный эксперт назвал абсолютно наглой и беспринципной политику США на Ближнем Востоке

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани и другие действия Соединенных Штатов на Ближнем Востоке являются вершиной глупости. Об этом заявил военный эксперт Иван Коновалов в интервью порталу «Инфореактор».

Напряженная обстановка в Иране возникла из-за действий США: Вашингтон проводил санкционную политику в отношении первых лиц государства. После ограничительных мер Соединенные Штаты решили перейти к более кардинальным шагам и организовали убийство генерала Касема Сулеймани, не выдвинув против него никаких обвинений и не передав дело на рассмотрение в Международный суд. Такой шаг вызвал осуждение даже у сторонников США по НАТО. Норвегия, к примеру, заявила, что реальных причин убивать Сулеймани не было.

Действия Вашингтона привели к серьезному обострению в регионе. В ответ на убийство генерала, Иран ударил ракетами по позициям США в Ираке. Президент Америки Дональд Трамп пригрозил Тегерану, заявив, что «взял на прицел» многие объекты культурного наследия Ирана и готов нанести удар.

Военный эксперт Иван Коновалов считает, что Вашингтону пора серьезно пересмотреть свою политику на Ближнем Востоке. Ряд экспертов уверен, что США должны вовсе вывести свой контингент оттуда.

«Уйти из Ирака, согласившись с предъявленными им претензиями, обвинениями, — именно в таком контексте американцы не будут уходить. Поскольку это не в контексте американской политики, абсолютно наглой, беспринципной и диктующей условия кому угодно, и не сообразующейся с пониманием политики стран региона, где они присутствуют», — заявил Коновалов.

Америка пытается искать компромисс, считает эксперт, поскольку уйти из Ближнего Востока сейчас – это значит признать свою вину, что противоречит политике США. Коновалов уверен, что, совершив убийство Касема Сулеймани, Вашингтон просто наплевал на суверенитет Ирака.