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17:31   14 Января 2020
Россия

Дети погибших сотрудников МВД и Росгвардии посетят «Великий Устюг»

Дети погибших сотрудников МВД и Росгвардии посетят «Великий Устюг»

Праздничная программа «Великий Устюг» для детей сотрудников МВД и Росгвардии, которые погибли при исполнении служебного долга, началась 14 января в «Музее иллюзий» в Петербурге. Об этом сообщает ФАН.

Помощник полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев вручил ребятам подарки, а полпред губернатора и правительства Вологодской области в СЗФО Анна Быстракова поздравила детей с праздниками и пожелала им новых достижений и побед.

«Хочу поздравить всех вас с наступившим Новым годом. Пусть этот год принесет новые достижения и победы. Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, счастья, благополучия, мира и добра», — сказала Быстракова.

Ранее стратегическое партнерство «Северо-Запад» и правительство Вологодской области решили продлить новогодние праздники детям до 18 января.

В Петербурге ребята посетят Эрмитаж, Исаакиевский собор и культурный центр ГУ МВД России, а 15 января отправятся в гости к Деду Морозу в «Великий Устюг». Медиагруппа «Патриот» выступает информационным партнером мероприятия.

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Автор: Алина Бранцевич
#петербург #новый год #великий устюг

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