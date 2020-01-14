Столичный парламент готов законодательно запретить сниффинг
Московская городская дума в весеннюю сессию планирует разработать законопроект об ограничении распространения сниффинга среди несовершеннолетних. Об этом в комментарии «Парламентской газете» заявил спикер МГД Алексей Шапошников.
По его словам, в последнее время прослеживается устойчивая тенденция распространения сниффинга (когда подростки вдыхают газ из баллончиков для зажигалок). В 2018 году жертвами сниффинга стали 154 ребенка в возрасте от шести лет, поэтому столичный парламент готов поставить законодательные барьеры на пути распространения этой разновидности токсикомании.
«Москва может стать пилотным регионом по разработке закона, препятствующего распространению среди несовершеннолетних сниффинга», — резюмировал Шапошников.
Среди подростков растет популярность нового вида токсикомании. Они вдыхают газ от зажигалок и баллончиков к ним. Это явление даже получило новый термин сниффинг. За 3 года, по данным федерального проекта #ТрезваяРоссия , от него погибли 360 детей. https://t.co/OB5sw9eYXT— Султан Хамзаев (@SultanHamzaev) 25 сентября 2019 г.