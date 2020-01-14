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17:07   14 Января 2020
Россия

Столичный парламент готов законодательно запретить сниффинг

Столичный парламент готов законодательно запретить сниффинг

Московская городская дума в весеннюю сессию планирует разработать законопроект об ограничении распространения сниффинга среди несовершеннолетних. Об этом в комментарии «Парламентской газете» заявил спикер МГД Алексей Шапошников.

По его словам, в последнее время прослеживается устойчивая тенденция распространения сниффинга (когда подростки вдыхают газ из баллончиков для зажигалок). В 2018 году жертвами сниффинга стали 154 ребенка в возрасте от шести лет, поэтому столичный парламент готов поставить законодательные барьеры на пути распространения этой разновидности токсикомании.

«Москва может стать пилотным регионом по разработке закона, препятствующего распространению среди несовершеннолетних сниффинга», — резюмировал Шапошников.

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Автор: Анатолий Кубарев
#запрет #общество #токсикоман #мгд

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