Послание президента РФ Федеральному Собранию: зачем, когда и где смотреть

15 января президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени и пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж».

Почему это важно?

В послании президент обозначает приоритеты развития страны как во внутренней, так и во внешней политике, ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. Соответствующая обязанность главы государства прописана в пункте «е», ст. 84. Конституции РФ.

Так, в прошлом году президент уделил особое внимание темам сбережения народа и поддержке семей, поручив повысить ряд пособий и расширить число их получателей. Также по итогам прошлогоднего послания был выделен триллион рублей на нацпрограмму по борьбе с онкологическими заболеваниями, объявлено о том, что врачи и учителя смогут получать по одному миллиону рублей при переезде в село.

О чем будет говорить президент в послании-2020?

Глава государства лично работает над финальной версией текста послания. Обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.

Однако в этот раз Владимир Путин в интервью ТАСС сообщил, что в нынешнем послании уделит особое внимание вопросу повышения доходов россиян.

«Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — признался президент.

Ожидается, что Путин скажет и о праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Особенности послания-2020

Впервые президент РФ обратится с посланием в январе. До 2008 года мероприятие проходило в апреле-мае. Затем - в ноябре-декабре. В 2018-м - в марте. В 2019 - в феврале. Нестандартно и то, что послание будет оглашено в среду, тогда как большинство публичных выступлений президента проводятся в четверг.

Послание-2020 ставит рекорд по числу аккредитованных журналистов - 885 работников СМИ будут находиться в «Манеже». Среди гостей в зале — министры, депутаты, сенаторы, губернаторы, представители политических партий и духовенства. Всего около 1300 человек.

Интересные факты о послании Федеральному Собранию

Первое в истории современной России послание Федеральному собранию было оглашено президентом Борисом Ельциным 24 февраля 1994 года.

Владимир Путин впервые обратился к Федеральному Собранию 8 июля 2000 года. Это было самое краткое послание из 5146 слов.

Самое долгое послание было в 2018 году - около двух часов. Оно же стало самым необычным - Путин использовал графику и видео, рассказывая о новом современном оружии России.

Где смотреть?

Трансляцию из «Манежа» в эфире и в интернете будут вести «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», RT, «Общественное телевидение России» (ОТР) (с сурдопереводом).

В этом году трансляцию организуют и на станции «Гара-Баши» на Эльбрусе, которая находится на высоте 3780 метров.