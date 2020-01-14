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16:47   14 Января 2020
Россия

Минтранс продолжит обсуждать вопрос об изменении правил авиаперевозок животных

Минтранс продолжит обсуждать вопрос об изменении правил авиаперевозок животных

Министерство транспорта РФ не отказывается от идеи изменить правила авиаперевозок для животных. Об этом сообщил заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев.

Ранее сообщалось, что во вторник, 14 января, Минтранс отказался упрощать правила перевозок домашних животных на самолетах. Белавинцев заявил, что позиция ведомства была понята не совсем корректно.

«Позиция Минтранса была о том, что конкретные предложения, которые были озвучены, не совсем проработаны, и их надо проработать глубже. И мы готовы это сделать. В ближайшее время соберем (рабочую) группу… и, наверное, в горизонте двух недель соберемся с компаниями на площадке Минтранса», — отметил замдиректора.

Общероссийское объединение пассажиров выдвинуло предложение по созданию общих для всех авиакомпаний норм по перевозке домашних питомцев. Предложение также поддержала Госдума. Заместитель министра транспорта Александр Юрчик в ноябре 2019 года заявил, что Минтранс изучит этот вопрос и подготовит конкретные предложения.

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Автор: Роман Самойлов
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