Минтранс продолжит обсуждать вопрос об изменении правил авиаперевозок животных

Министерство транспорта РФ не отказывается от идеи изменить правила авиаперевозок для животных. Об этом сообщил заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев.

Ранее сообщалось, что во вторник, 14 января, Минтранс отказался упрощать правила перевозок домашних животных на самолетах. Белавинцев заявил, что позиция ведомства была понята не совсем корректно.

«Позиция Минтранса была о том, что конкретные предложения, которые были озвучены, не совсем проработаны, и их надо проработать глубже. И мы готовы это сделать. В ближайшее время соберем (рабочую) группу… и, наверное, в горизонте двух недель соберемся с компаниями на площадке Минтранса», — отметил замдиректора.

Общероссийское объединение пассажиров выдвинуло предложение по созданию общих для всех авиакомпаний норм по перевозке домашних питомцев. Предложение также поддержала Госдума. Заместитель министра транспорта Александр Юрчик в ноябре 2019 года заявил, что Минтранс изучит этот вопрос и подготовит конкретные предложения.