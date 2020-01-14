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17:12   14 Января 2020
Россия

Поддержкой террористов «Сети»* Вишневский оправдывает политическое насилие

Поддержкой террористов «Сети»* Вишневский оправдывает политическое насилие

Поддерживая террористов запрещенного в России сообщества «Сеть»*, депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский пытается оправдать политическое насилие, чтобы силой навязать обществу свои сомнительные русофобные взгляды и захватить власть.

Политолог Сергей Марков обратил внимание, что Вишневский – заядлый русофоб сторонник лишения России суверенитета, интересы которого поддерживает очень узкий круг лиц. Поэтому, по мнению политолога, Вишневский стремится захватить власть единственным возможным путем – насилием.

«Естественно, у таких людей очень маленькая поддержка, поэтому они могут прийти к власти только путем захвата и путем насилия. Эти провокации как раз-таки являются частью политического насилия», — пояснил он в беседе с «НьюИнформ».

Марков убежден, что в России нужно ужесточать наказания за политическое насилие. Политолог предложил ввести градацию наказаний, чтобы по заслугам наказывать преступления разной тяжести.

«Законы необходимо делать для разных ситуаций разные. Например, в погоде есть желтый, зеленый, оранжевый уровни. Также должны и законы работать – по-разному для разных ситуаций. У нас сейчас где-то желтый уровень политической опасности. Следовательно, в этой мере следует ужесточить законы, а когда будет зеленый, законы должны быть смягчены», – объяснил свою позицию Марков.

Ранее Вишневский организовал выставку в защиту обвиняемых по делу «Сети»*: 11 человек, у которых изъяли оружие, гранаты и компоненты для самодельного взрывного устройства.

Сам Вишневский не раз подтверждал свои антироссийские взгляды. Более того, в ноябре 2019 года депутата уличили в сексуальных домогательствах к студенткам РГПУ имени Герцена, где он тогда преподавал.

* Террористическая организация «Сеть» запрещена в России.

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Автор: Алина Бранцевич
#терроризм #сети #вишневский

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