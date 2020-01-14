Пенсионер из Петербурга обратился в полицию после того, как его ударил врач скорой помощи

Пенсионер из Санкт-Петербурга обратился в полицию с жалобой на сотрудника скорой помощи. По словам пенсионера, врач ударил его. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Поступило сообщение от гражданки, которая сообщила, что в автомобиле скорой помощи при госпитализации врач ударил ее 76-летнего дедушку. По предварительным данным, конфликт между пенсионером и медиком произошел по причине отказа ехать в определенную больницу», — говорится в сообщении.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего. В пресс-службе администрации Невского района сообщили, что если врач окажется виноват, к нему будут применены самые строгие меры.