Наличие беженцев не должно затруднять освобождение Идлиба — Александров

Сирийцы бежали от боевых действий, бомбежек и боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом в комментарии Nation News заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

По его словам, беженцы хотели покинуть Идлиб, но боевики не только не выпускали людей, но и прикрывались сирийцами как живым щитом во время ударов армии САР. Однако очевидно, чем больше мирных жителей уйдет из района, тем лучше.

«И наличие беженцев не должно затруднять освобождение Идлиба, его нужно освобождать, только более осторожно и постепенно», — считает Михаил Александров.

Почти тысяча мирных сирийцев вышла из районов Идлибской зоны деэскалации, контролируемых боевиками. Об этом сообщал представитель российского ЦПВС Сергей Жмурин. По его словам, пункты выхода для беженцев из зоны заработали в понедельник, 13 января, с часу дня по московскому времени.

Пункты оборудовали местами для оказания медицинской помощи, также выдавали питьевую воду, еду, лекарства и другие предметы первой необходимости. Беженцев доставляли в безопасные районы Сирии на специальном транспорте.