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ФРГ объявила, что конференция по Ливии пройдет в Берлине 19 января, приглашены пять стран

ФРГ объявила, что конференция по Ливии пройдет в Берлине 19 января, приглашены пять стран

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16:44   14 Января 2020
Политика

ФРГ объявила, что конференция по Ливии пройдет в Берлине 19 января, приглашены пять стран

ФРГ объявила, что конференция по Ливии пройдет в Берлине 19 января, приглашены пять стран

Германия подтвердила, что 19 января в Берлине пройдет конференция по ливийскому кризису, на нее приглашены глава ПНС Ливии Файез Саррадж и фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар, а также представители США, России, Великобритании, Турции, Египта, ООН и ЕС, пишет ТАСС.

Напомним, что 13 января в Москве состоялись переговоры конфликтующих Ливийской национальной армии и так называемого Правительства национального согласия Ливии. Инициированная Россией встреча стала большим шагом к миру в африканской стране. Стороны подтвердили приверженность режиму прекращения огня.

Предложение о том, чтобы прекратить огонь и перейти к переговорам, инициировал российский президент Владимир Путин, его поддержал лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. О единой позиции по вопросам ливийского кризиса главы государств договорились на встрече 8 января.

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Автор: Галина Кандинская
#фрг #ливия

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