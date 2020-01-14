ФРГ объявила, что конференция по Ливии пройдет в Берлине 19 января, приглашены пять стран

Германия подтвердила, что 19 января в Берлине пройдет конференция по ливийскому кризису, на нее приглашены глава ПНС Ливии Файез Саррадж и фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар, а также представители США, России, Великобритании, Турции, Египта, ООН и ЕС, пишет ТАСС.

Напомним, что 13 января в Москве состоялись переговоры конфликтующих Ливийской национальной армии и так называемого Правительства национального согласия Ливии. Инициированная Россией встреча стала большим шагом к миру в африканской стране. Стороны подтвердили приверженность режиму прекращения огня.

Предложение о том, чтобы прекратить огонь и перейти к переговорам, инициировал российский президент Владимир Путин, его поддержал лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. О единой позиции по вопросам ливийского кризиса главы государств договорились на встрече 8 января.