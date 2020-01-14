Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Пошлины за экспорт нефти в бюджет Белоруссии не поступают, но необходимости в изменении бюджета страны нет. Об этом заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

«Пока говорить о каких-то изменения годовых доходов бюджета рано. Мы работаем в штатном режиме.<…>. Необходимости в экстренном изменении бюджета нет», — сказал Ермолович.

Белорусский министр финансов пояснил, что в бюджете накопилось больше средств, чем ожидалось, поэтому республика вошла в 2020 год достаточно подготовленной.

Ранее Россия и Белоруссия не подписали новый контракт, поэтому руководство Белоруссии решило приостановить экспорт нефти.