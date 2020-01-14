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16:31   14 Января 2020
Ближнее зарубежье

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Пошлины за экспорт нефти в бюджет Белоруссии не поступают, но необходимости в изменении бюджета страны нет. Об этом заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

«Пока говорить о каких-то изменения годовых доходов бюджета рано. Мы работаем в штатном режиме.<…>. Необходимости в экстренном изменении бюджета нет», — сказал Ермолович.

Белорусский министр финансов пояснил, что в бюджете накопилось больше средств, чем ожидалось, поэтому республика вошла в 2020 год достаточно подготовленной.

Ранее Россия и Белоруссия не подписали новый контракт, поэтому руководство Белоруссии решило приостановить экспорт нефти.

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Автор: Алина Бранцевич
#нефть #белоруссия #минфин

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