Юрист призвал сократить сроки рассмотрения дел в СИЗО

Адвокат Владимир Постанюк призывает сократить время, которое проводит заключенный в СИЗО в ожидании суда. Юрист уверен, это можно сделать, если законодательно ограничить также и сроки ознакомления с материалами уголовного дела после окончания предварительного следствия.

«Не урегулированы следующие моменты. Например, предварительное следствие закончилось в течение 11 месяцев, а ознакомление может идти очень долго, то есть получается, человек находится в СИЗО не только во время предварительного следствия, но и после его окончания», — отметил Постанюк.

Адвокат отметил, что долгое время ожидания суда – следствие большого объема уголовных дел. В некоторых делах количество томов достигает нескольких сотен. На ознакомление с материалами в таком объеме может уйти больше года.

Постанюк считает, что срок содержания в СИЗО не должен превышать полтора года до поступления дела в суд, а не до начала ознакомления с материалами дела.