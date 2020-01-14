Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Поддержкой террористов «Сети»* Вишневский оправдывает политическое насилие

Поддержкой террористов «Сети»* Вишневский оправдывает политическое насилие

 Столичный парламент готов законодательно запретить сниффинг

Столичный парламент готов законодательно запретить сниффинг
Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

 Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала

Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала
ФРГ объявила, что конференция по Ливии пройдет в Берлине 19 января, приглашены пять стран

ФРГ объявила, что конференция по Ливии пройдет в Берлине 19 января, приглашены пять стран

 Наличие беженцев не должно затруднять освобождение Идлиба — Александров

Наличие беженцев не должно затруднять освобождение Идлиба — Александров
Поддержкой террористов «Сети»* Вишневский оправдывает политическое насилие

Поддержкой террористов «Сети»* Вишневский оправдывает политическое насилие

 Столичный парламент готов законодательно запретить сниффинг

Столичный парламент готов законодательно запретить сниффинг
Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

 Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала

Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала
ФРГ объявила, что конференция по Ливии пройдет в Берлине 19 января, приглашены пять стран

ФРГ объявила, что конференция по Ливии пройдет в Берлине 19 января, приглашены пять стран

 Наличие беженцев не должно затруднять освобождение Идлиба — Александров

Наличие беженцев не должно затруднять освобождение Идлиба — Александров
16:12   14 Января 2020
Россия

Юрист призвал сократить сроки рассмотрения дел в СИЗО

Юрист призвал сократить сроки рассмотрения дел в СИЗО

Адвокат Владимир Постанюк призывает сократить время, которое проводит заключенный в СИЗО в ожидании суда. Юрист уверен, это можно сделать, если законодательно ограничить также и сроки ознакомления с материалами уголовного дела после окончания предварительного следствия.

«Не урегулированы следующие моменты. Например, предварительное следствие закончилось в течение 11 месяцев, а ознакомление может идти очень долго, то есть получается, человек находится в СИЗО не только во время предварительного следствия, но и после его окончания», — отметил Постанюк.

Адвокат отметил, что долгое время ожидания суда – следствие большого объема уголовных дел. В некоторых делах количество томов достигает нескольких сотен. На ознакомление с материалами в таком объеме может уйти больше года.

Постанюк считает, что срок содержания в СИЗО не должен превышать полтора года до поступления дела в суд, а не до начала ознакомления с материалами дела.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#суд #россия #сизо #следствие #ознакомление

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...