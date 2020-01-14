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16:24   14 Января 2020
Россия

Каждый третий россиянин устал от январских праздников

Каждый третий россиянин устал от январских праздников

Более 50 процентов россиян считают, что введение длинных новогодних каникул было удачным решением. Каждый третий опрошенный придерживается обратного мнения. Об этом стало известно во вторник, 14 января, после публикации результатов опроса ВЦИОМ.

Россияне не поддерживают идею о переносе праздничных дней с января на май, несмотря на то, что 15 лет назад подобная инициатива была довольно популярна. Лишь три процента респондентов высказались в ее пользу. Еще четыре процента россиян поддерживают введение каникул, но считают количество дней избыточным, показал опрос. 

Исследование проводилось 12 января 2020 года. Социологи опрашивали совершеннолетних россиян методом телефонного интервью, в котором участвовали 1,6 тысяч респондентов.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект с предложением сделать 31 декабря нерабочим днем. Президент РФ Владимир Путин назвал идею логичной, однако отметил, что сначала следует все проанализировать.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #опрос #вциом #общество #новый год

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