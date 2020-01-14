Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала

Депутат Наталья Поклонская напомнила Польше о Нюрнбергском трибунале, под который попали нацистские преступники после окончания ВОВ. Так депутат отреагировала на отказ Польши отмечать 75-ю годовщину со Дня Победы.

«Полякам нужно перечитать итоги Нюрнбергского трибунала. Когда "черное" выдают за "белое", может родиться новый Третий Рейх. После этого кто-то уже захочет назвать какую-то нацию неугодной — например, русских. А потом уже начнутся погромы и расправы. По такому же принципу Гитлер обрел власть и залил весь мир кровью», – написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Депутат напомнила Варшаве, сколько людей замучили в фашистских лагерях и сколько крови российские солдаты пролили, защищая Польшу.

«Полмиллиона наших воинов погибли, чтобы Польша стала свободной. Эти цифры леденят кровь в жилах. И теперь Варшава пытается обнулить подвиги советских солдат и выставить их захватчиками.<…> Не выйдет — мы этого не позволим сделать!», – пишет она.

Поклонская призвала все неравнодушные к победе над Гитлером страны, выслать Польше ноты протеста, чтобы показать что история войны «высечена даже не в граните, а в наших душах».

«Вы можете сжечь хоть все учебники по истории, но эта память навсегда останется внутри нас», – заключила Поклонская.

Ранее стало известно, что Варшава не будет официально отмечать 75-летие со Дня Победы. Более того, день освобождения польской столицы от немецко-фашистских захватчиков – 17 января – в Варшаве не отмечается официально. При этом в администрации зарегистрировали два уличных мероприятия, организуемых частными лицами.