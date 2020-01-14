Власти Индии планируют ввести перерывы на йогу в госучреждениях

Власти Индии планируют ввести в государственных учреждениях страны регулярные перерывы для занятий йогой. Подобные «пятиминутки» улучшат самочувствие сотрудников и поспособствуют их бодрости духа, сообщает газета «Times of India».

Помимо государственных учреждений желание приобщить своих сотрудников к культуре йоги также выразили многие бизнес-гиганты Индии, в числе которых компании Axis Bank, Tata Chemicals и другие.

Индийское министерство AYUSH (ведомство, которые занимается изучением традиционных индийских медицинских практик) уже разработало специальные тренировочные комплексы. Небольшие перерывы на йогу состоят из коротких и доступных упражнений, которые может выполнить любой человек.

Министерство AYUSH выразило желание в дальнейшем увеличить йога-перерывы до 30 минут ежедневно. Представители ведомства уверены, что подобные занятия помогут работникам госучреждений справиться с перенапряжением. Особенно упражнения будут полезны тем, кто испытывает на работе сильный стресс.