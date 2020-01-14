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16:03   14 Января 2020
Весь мир

Мирное решение Путина по Ливии окажется столь же удачным, как и для Сирии — политолог

Мирное решение Путина по Ливии окажется столь же удачным, как и для Сирии — политолог

Командующий ЛНА Халифа Хафтар положительно воспринял проект итогового заявления по встрече в Москве, но взял два дня для обсуждения соглашения с лидерами племен. Межливийские переговоры с участием российских и турецких представителей завершились в понедельник, 13 января.

Политолог Олег Левашов в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что с подачи Москвы стал виден выход из ситуации, которая сложилась в североафриканской стране. По его словам, решение по Ливии, найденное с подачи российского лидера Владимира Путина, окажется удачным.

Однако ливийский конфликт продолжался «слишком долго», поэтому еще предстоят встречи и переговоры по урегулированию ситуации в стране. Так в воскресенье, 19 января, запланировали провести Берлинскую конференцию по Ливии, чтобы найти взвешенные и взаимоприемлемые решения.

«Однако, по опыту Сирии, можно предположить, что решение, предложенное президентом России Владимиром Путиным и найденное с его подачи, окажется удачным», — резюмировал Олег Левашов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #ливия #общество #хафтар #лна

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