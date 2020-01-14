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15:59   14 Января 2020
Россия

Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном

Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном

Росавиация считает достаточными меры, которые были приняты для обеспечения безопасности полетов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Об этом ведомство сообщило во вторник, 14 января.

Росавиация направит иранским властями запрос об их оценке факторов риска при полетах в страну. Кроме этого, в понедельник ведомство провело совещание рабочей группы, которая занимается полетами российских авиакомпаний на Ближний Востоке. 

«Участники совещания отметили достаточность принятых в настоящее время мер для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Ирана», — говорится в сообщении.

Украинский «Боинг-737» в среду, 8 января, потерпел крушение. Авиакатастрофа унесла жизни всех 176 человек, находившихся на борту воздушного судна. Трагедия произошла из-за провокации Вашингтона, по приказу которого в ночь на 3 января был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После убийства ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. В тот же день американский беспилотник, прикрывшись пассажирским лайнером, вторгся в воздушное пространство Ирана, из-за чего иранские ПВО по ошибке сбили самолет. 

Ранее специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Вашингтон должен наконец вывести все свои войска из Сирии.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #иран #политика #росавиация #общество

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