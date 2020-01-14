Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном

Росавиация считает достаточными меры, которые были приняты для обеспечения безопасности полетов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Об этом ведомство сообщило во вторник, 14 января.

Росавиация направит иранским властями запрос об их оценке факторов риска при полетах в страну. Кроме этого, в понедельник ведомство провело совещание рабочей группы, которая занимается полетами российских авиакомпаний на Ближний Востоке.

«Участники совещания отметили достаточность принятых в настоящее время мер для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Ирана», — говорится в сообщении.

Украинский «Боинг-737» в среду, 8 января, потерпел крушение. Авиакатастрофа унесла жизни всех 176 человек, находившихся на борту воздушного судна. Трагедия произошла из-за провокации Вашингтона, по приказу которого в ночь на 3 января был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После убийства ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. В тот же день американский беспилотник, прикрывшись пассажирским лайнером, вторгся в воздушное пространство Ирана, из-за чего иранские ПВО по ошибке сбили самолет.

Ранее специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Вашингтон должен наконец вывести все свои войска из Сирии.