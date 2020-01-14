Участники переговоров по Ливии настроены на бескомпромиссную борьбу с терроризмом — МО РФ

В Москве прошли межливийские переговоры конфликтующих сторон, на которых подчеркнули вектор на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России во вторник, 14 января.

Участники встречи также подтвердили свою приверженность ливийскому суверенитету, добавили в ведомстве.

Политолог Юлия Стрелкова ранее отметила, что договоренность, достигнутая на прошедших в Москве переговорах беспрецедентна для ливийской истории последних десятилетий. По словам эксперта, роль, которую сыграла Россия, в очередной раз доказывает миротворческий характер российской политики в регионе. Причем он проявляется в течение всех девяти лет конфликтов в Ливии — с момента свержения и зверского убийства ее лидера Муаммара Каддафи в 2011 году, пишет Федеральное агентство новостей.

Стрелкова обратила внимание на то, что конфликтующие стороны объявили перемирие 12 января именно благодаря предложению президента России Владимира Путина и поддержавшего его турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Россия, по ее мнению, продемонстрировала большой авторитет.

Враждующие на протяжение многих лет стороны — Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и так называемое Правительство национального согласия — прибыли в Москву накануне, состоялись переговоры. На встрече подтвердили статус прекращения огня без условий. Россия вновь демонстрирует то, как умеет добиваться умиротворения, теперь в Ливии.

Также накануне некоторые ливийские стороны подписали соглашение, однако Хафтар отметил, что в нем нет некоторых требований ЛНА, и взял дополнительное время на обдумывание. Несмотря на это, перемирие в Ливии сохранится.

Напомним, что на встрече 8 января президент России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к общей позиции по Ливии и призвали стороны конфликта прекратить огонь и прийти к переговорам. В ответ на это в полночь 12 января участники конфликта объявили перемирие.

Кризис в Ливии начался в 2011 году, когда свергли и убили лидера государства Муаммара Каддафи. Тогда ситуацией воспользовалось созданное искусственно так называемое Правительство национального согласия, оно захватило Триполи. Затем в 2014 году ЛНА под командование Хафтара начала антитеррористическую операцию «Достоинство».