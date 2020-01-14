СК перехватил записку осужденного за взятки экс-полковника Захарченко своим покровителям

Следственный комитет перехватил записку, которую передал задержанный экс-полковник Дмитрий Захарченко своим покровителям через адвоката. Об этом сообщает портал «NEWS.ru».

Записка была найдена следователями на ноутбуке гражданской жены Захарченко Марины Семыниной в виде фотографии рукописи, которую бывший полковник передал своим вероятным покровителям через адвоката. В записке Захарченко просит финансовой помощи, также речь идет о работе и легенде.

«У меня все норма! Я не виновен! Если потом можно чем-то помочь, то буду признателен! Спасибо!», — пишет Захарченко.

В СК считают, что послание может быть адресовано бизнесменам Борису Ушеровичу и Валерию Маркелову. Также могут быть замешаны банкиры, который наладили схему по выводу средств от контрактов «РЖД». По заявлению собеседника «NEWS.ru», Захарченко держит связь со своими покровителями через адвокатов — Александра Горбатенко, Юрия Новикова и Валерию Туникову.

Экс-полковник Дмитрий Захарченко подозревается в получении взяток от компании «1520» за неприкосновенность и покровительство. По версии следствия, через эту компанию выводились средства, похищенные подрядчиками у «Газпрома» и «РЖД». Общая сумма похищенных денег оценивают в 500 миллиардов рублей.