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15:39   14 Января 2020
Россия

Матвиенко предложила распространить опыт взаимодействия Счетной палаты и СФ

Матвиенко предложила распространить опыт взаимодействия Счетной палаты и СФ

Счетная палата на протяжении 25 лет «была и остается» надежным партнером Совета Федерации. Об этом во вторник, 14 января, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко. По ее словам, представители СП РФ регулярно участвуют в пленарных заседаниях и других мероприятиях верхней палаты парламента.

«Думаю, что опыт взаимодействия между Советом Федерации и Счетной палатой нужно активно распространять и на региональный уровень», — добавила Матвиенко.

Тогда парламенты субъектов федерации и контрольно-счетные органы станут настоящими деловыми партнерами, продолжила председатель СФ. Информационно-аналитические материалы Счетной палаты «отличаются особой достоверностью, обоснованностью и практическим ракурсом», поэтому Совфед рассматривает их как «надежный источник информации».

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Автор: Анатолий Кубарев
#матвиенко #общество #совет федерации #счетная палата

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