Матвиенко предложила распространить опыт взаимодействия Счетной палаты и СФ

Счетная палата на протяжении 25 лет «была и остается» надежным партнером Совета Федерации. Об этом во вторник, 14 января, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко. По ее словам, представители СП РФ регулярно участвуют в пленарных заседаниях и других мероприятиях верхней палаты парламента.

«Думаю, что опыт взаимодействия между Советом Федерации и Счетной палатой нужно активно распространять и на региональный уровень», — добавила Матвиенко. Тогда парламенты субъектов федерации и контрольно-счетные органы станут настоящими деловыми партнерами, продолжила председатель СФ. Информационно-аналитические материалы Счетной палаты «отличаются особой достоверностью, обоснованностью и практическим ракурсом», поэтому Совфед рассматривает их как «надежный источник информации». Рассказал президенту об итогах работы Счетной палаты за 25 лет - как все больше вводим в нашу работу принципы и методы стратаудита, выявляем недостатки системы госуправления, узкие места, рисковые тренды. https://t.co/p7fKYLL91z — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 14 января 2020 г.