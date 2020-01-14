Переговоры по Ливии в Москве подчеркнули намерение бороться с терроризмом - МО

Главным результатом прошедших в Москве межливийских мирных переговоров стало достижение сторонами конфликта согласия по бессрочному продолжению введенного ранее режима прекращения боевых действий.

Об этом во вторник заявили в Министерстве обороны РФ, подводя итоги переговоров, в которых, помимо представителей конфликтующих сторон участие приняли представители России и Турции

«Главным итогом встречи стало достижение принципиального согласия противоборствующих сторон по поддержанию и бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий, что создает более благоприятствующую атмосферу для проведения Берлинской конференции по Ливии», — сообщили в ведомстве.

Также в Минобороны отметили, что работа по примирению сторон ливийского конфликта продолжится – уже 19 января в Берлине пройдет Международная конференция по Ливии, целью которой поиск взвешенных и взаимоприемлемых решений.