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Переговоры по Ливии в Москве подчеркнули намерение бороться с терроризмом - МО

Переговоры по Ливии в Москве подчеркнули намерение бороться с терроризмом - МО
15:06   14 Января 2020
Весь мир

Переговоры по Ливии в Москве подчеркнули намерение бороться с терроризмом - МО

Переговоры по Ливии в Москве подчеркнули намерение бороться с терроризмом - МО

Главным результатом прошедших в Москве межливийских мирных переговоров стало достижение сторонами конфликта согласия по бессрочному продолжению введенного ранее режима прекращения боевых действий.

Об этом во вторник заявили в Министерстве обороны РФ, подводя итоги переговоров, в которых, помимо представителей конфликтующих сторон участие приняли представители России и Турции

«Главным итогом встречи стало достижение принципиального согласия противоборствующих сторон по поддержанию и бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий, что создает более благоприятствующую атмосферу для проведения Берлинской конференции по Ливии», — сообщили в ведомстве.

Также в Минобороны отметили, что работа по примирению сторон ливийского конфликта продолжится – уже 19 января в Берлине пройдет Международная конференция по Ливии, целью которой поиск взвешенных и взаимоприемлемых решений.

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #переговоры #политика #весь мир #минобороны рф #борьба с терроризмом

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