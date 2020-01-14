Прекращение поддержки Windows 7 развяжет руки хакерам, считает эксперт в сфере IT

Компания Microsoft со вторника, 14 января, прекращает поддержку операционной системы Windows 7. Эксперты заявляют, что пользователи, продолжающие работать с данной ОС, могут легко стать жертвой хакеров. Об этом сообщает телеканал «360».

В настоящее время системой пользуются 440 миллионов пользователей. Прекращение поддержки ОС Windows 7 со стороны Microsoft означает, что ошибки в системе безопасности больше не будут исправляться. Эксперты полагают, что это развяжет руки хакерам и взломщикам. Представители Microsoft советуют пользователям обновиться до 10 версии ОС. В пресс-службе компании заявили, что желающие могут продолжать пользоваться Windows 7, но таким образом они подвергают себя повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО.

Эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод в интервью телеканалу «360» отметил, что после прекращения поддержки ОС, пользователи по всему миру все равно смогут ей пользоваться. Однако, производители программного обеспечения, к примеру, видеокарт, уже не будут производить «железо» под эту систему.

«Но самое главное, что перестанет выходить обновление безопасности. Если будут находить какие-то новые дырки, лазейки для вирусов, то Microsoft уже не будет их закрывать. Поэтому возможны как сбои, так и хищения данных», — заявил Корогод.

По словам эксперта, меньше всего опасности взлома подвержены обычные пользователи, которые использую компьютер для игр или как печатную машинку. В большей степени это касается юридических фирм и интернет-банков.