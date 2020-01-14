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Переговоры по Ливии в Москве подчеркнули намерение бороться с терроризмом - МО
15:01   14 Января 2020
Весь мир

Хафтар положительно воспринял итоговое заявление по встрече в Москве — МО РФ

Хафтар положительно воспринял итоговое заявление по встрече в Москве — МО РФ

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар взял два дня для обсуждения соглашения с лидерами племен. Об этом сообщил представитель российского министерства обороны. По его словам, Хафтар положительно воспринял проект итогового заявления по встрече в Москве.

По информации МО РФ, в ходе межливийских переговоров в Москве стороны достигли принципиального согласия по бессрочному перемирию. Командующий ЛНА и глава так называемого Правительства национального согласия Ливии подтвердили «приверженность независимости, единству и территориальной целостности» североафриканской страны.

Работа по примирению продолжится, в том числе в формате Берлинской конференции по Ливии, которую запланировали провести в воскресенье, 19 января. Цель — найти взвешенные и взаимоприемлемые решения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва призвала все стороны ливийского конфликта проявить ответственность за судьбу североафриканской страны.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #минобороны #ливия #общество

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