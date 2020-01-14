Навальный скрывает отпуск в страхе разгневать спонсоров, давших ему деньги на уплату долгов
Блогер Алексей Навальный задолжал государству порядка 3,5 миллионов рублей, выплатить их он обязан московским бюджетным учреждениям. Однако такое положение дел не мешает ему выводить более 800 тысяч рублей биткоинами и путешествовать в Тайланд.
Выехав заграницу, блогер вывел еще около 200 тысяч рублей. Эти действия показывают, что основатель признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» совсем не беспокоится из-за миллионных долгов, поэтому вместе их уплаты пользуется последним шансом отдохнуть за рубежом. На сайте Федеральной службы судебных приставов открыто размещены данные о задолженностях Навального. В исполнительном листе указано, что «оппозиционер» должен выплатить в пользу бюджета Российской Федерации сумму в 3427359 рублей.
На исполнительном листе указана дата 27 декабря, уже через два дня Навальный вывел более 3,5 тысяч долларов, что равняется 218,6 тысячам согласно курсу на 29 декабря. В общей сложности с 25 по 29 декабря блогер вывел 838 тысяч рублей.
Сумма заставляет задуматься об утверждении Навального о том, что его заработок крайне скромен. Да и блогер с семьей находился не в обычной, а в так называемой зоне «приоритетной посадки» при перелете в Бангкок. Также во вкладке «Отметили» соцсети Instagram на его странице появилось фото с Навальным в бизнес классе аэропорта «Шереметьево», откуда он и вылетел в Таиланд 7 января. Новых снимков он не выкладывает, ведь боится раскрыть, куда тратит деньги спонсоров, отправленные на погашение долгов.
На отдыхе основатель иноагента ФБК вывел еще 209 тысяч рублей, а сумма снятых средств уже достигла миллиона.
Интересно, что отдыхать в Таиланде семья блогера едет уже не впервые за новогодние праздники. Прошлое путешествие стоило им около 4,3 миллионов рублей, также выведенных в криптовалюте, пишет Федеральное агентство новостей.
В это же время оставшиеся в Москве сотрудники ФБК продолжают собирать пожертвования на погашение долгов организации, которые она получила за нанесенный незаконными митингами ущерб бюджетным учреждениям. Но из-за того, что их счета заблокировали в рамках расследования об отмывании денег, Владимиру Милову пришлось обратиться к новой «серой» финансовой схеме: донаты поступают не на официальные реквизиты, а на «не засвеченный» счет, номер которого Милов отправляет только по запросу в личные сообщения в социальных сетях. Так, он собрал уже около 1,5 миллиона рублей, а еще 3 миллиона ему удалось привлечь от неизвестных «кредиторов». Это позволило выплатить долги перед ГБУ «Автомобильные дороги» и ГУП «Автодор» в размере 4,7 миллиона рублей.