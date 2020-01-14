Вице-спикер Госдумы предложил ужесточить правила продажи пиротехники

Руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов выступил с предложением ужесточить правила реализации фейерверков и петард. Депутат заявил, что после новогодних праздников поступает немало сведений о пострадавших от пиротехнических изделий, в числе которых дети и несовершеннолетние.

«И никто никакой ответственности за эти происшествия не несет. Потому что запрета на продажу несовершеннолетним этих минифейерверков и петард попросту в законодательстве нет. Только в одном нормативном правовом акте говорится, что нельзя продавать лицам моложе 16 лет, однако никаких санкций нет», — заявил лидер «Единой России».

Неверов обратил внимание на то, что за продажу табачной продукции несовершеннолетним есть административная ответственность, а за незаконную реализацию алкоголя в Уголовном кодексе отвечает целая статья.

Помимо вопроса несения ответственности за реализацию пиротехники, Неверов также отметил, что качество фейерверков и петард также оставляет желать лучшего. Нередко именно использование контрафактной продукции приводит к травмам.