Ионов назвал прорывными усилия Минобороны РФ по достижению перемирия в Ливии

Урегулирование ситуации в Ливии по отработанной в Сирии схеме возможно при посредничестве других стран, прежде всего, России. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился эксперт движения «Сильная Россия» по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

По его словам, прошедшие накануне в Москве переговоры по урегулированию в Ливии можно назвать «конструктивным обменом мнениями», который состоялся между двумя конфликтующими сторонами.

«Россия и Турция прекрасно справляются с ролью посредников в урегулировании политического и военного кризисов на территории Ливии», — заявил Ионов, отметив, что на данный момент стороны самостоятельно договорится не могут.

Минобороны РФ главным итогом переговоров назвало достижение согласия сторон по бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий. Собеседник «ПС» считает усилия российского ведомства «прорывными».

«Я считаю, что любое прекращение огня, начало любого нормального внутриполитического диалога это большая победа для любой страны, находящейся в кризисе, находящейся в состоянии гражданской войны, поэтому безусловно действия Министерства обороны РФ можно назвать прорывными и отвечающими современным вызовам», — подчеркнул эксперт.

По мнению Ионова, есть все шансы, что на конференции в Берлине 19 января стороны все же подпишут двустороннее соглашение.

Урегулирование ситуации по тому же сценарию, который был отработан в Сирии, Ионов считает вполне возможным, но только при условии, если обе стороны конфликта будут соблюдать договоренности, достигнутые при помощи международных посредников. В то же время эксперт отметил, что страна оказалась в тупике в результате действий ПНС Ливии.