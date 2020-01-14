Миссия ООН в Ливии призвала разрешить кризис в стране дипломатическим путем

Миссия ООН в Ливии призвала стороны конфликта соблюдать объявленное перемирие и дать шанс продолжающимся дипломатическим попыткам вернуть кризис в политический процесс. Об этом сообщается на официальной странице организации в Twitter.

8 января президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвали конфликтующие стороны прекратить огонь в Ливии с 12 января и начать переговоры.

13 января в МИД РФ прошли российско-турецкие переговоры по урегулированию конфликта в Ливии. Впервые удалось собрать в одном здании представителей конфликтных стороны: главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара. В офисе генсека ООН выразили надежду, что эти переговоры станут хорошим подспорьем для международной конференции по Ливии, которая намечена на 19 января.