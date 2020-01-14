Миссия ООН в Ливии призвала разрешить кризис в стране дипломатическим путем

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Матвиенко предложила распространить опыт взаимодействия Счетной палаты и СФ

Матвиенко предложила распространить опыт взаимодействия Счетной палаты и СФ

 СК перехватил записку осужденного за взятки экс-полковника Захарченко своим покровителям

СК перехватил записку осужденного за взятки экс-полковника Захарченко своим покровителям
Лукашенко не допустит травли белорусов неприятными запахами мусора

Лукашенко не допустит травли белорусов неприятными запахами мусора

 Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ
Переговоры по Ливии в Москве подчеркнули намерение бороться с терроризмом - МО

Переговоры по Ливии в Москве подчеркнули намерение бороться с терроризмом - МО

 Прекращение поддержки Windows 7 развяжет руки хакерам, считает эксперт в сфере IT

Прекращение поддержки Windows 7 развяжет руки хакерам, считает эксперт в сфере IT
Матвиенко предложила распространить опыт взаимодействия Счетной палаты и СФ

Матвиенко предложила распространить опыт взаимодействия Счетной палаты и СФ

 СК перехватил записку осужденного за взятки экс-полковника Захарченко своим покровителям

СК перехватил записку осужденного за взятки экс-полковника Захарченко своим покровителям
Лукашенко не допустит травли белорусов неприятными запахами мусора

Лукашенко не допустит травли белорусов неприятными запахами мусора

 Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ
Переговоры по Ливии в Москве подчеркнули намерение бороться с терроризмом - МО

Переговоры по Ливии в Москве подчеркнули намерение бороться с терроризмом - МО

 Прекращение поддержки Windows 7 развяжет руки хакерам, считает эксперт в сфере IT

Прекращение поддержки Windows 7 развяжет руки хакерам, считает эксперт в сфере IT
14:43   14 Января 2020
Весь мир

Миссия ООН в Ливии призвала разрешить кризис в стране дипломатическим путем

Миссия ООН в Ливии призвала разрешить кризис в стране дипломатическим путем

Миссия ООН в Ливии призвала стороны конфликта соблюдать объявленное перемирие и дать шанс продолжающимся дипломатическим попыткам вернуть кризис в политический процесс. Об этом сообщается на официальной странице организации в Twitter.

8 января президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвали конфликтующие стороны прекратить огонь в Ливии с 12 января и начать переговоры.

13 января в МИД РФ прошли российско-турецкие переговоры по урегулированию конфликта в Ливии. Впервые удалось собрать в одном здании представителей конфликтных стороны: главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара. В офисе генсека ООН выразили надежду, что эти переговоры станут хорошим подспорьем для международной конференции по Ливии, которая намечена на 19 января.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #турция #ливия #миссия оон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...