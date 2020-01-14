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15:00   14 Января 2020
Россия

Клинцевич обвинил ОЗХО в подтасовке фактов в ситуации с химоружием в Думе

Клинцевич обвинил ОЗХО в подтасовке фактов в ситуации с химоружием в Думе

Член Совфеда Франц Клинцевич заявил, что не верит выводам экспертов ОЗХО о якобы имевшей место химической атаке в сирийском Думе. Сотрудники организации сознательно подтасовывают факты, сказал он в беседе с Федеральным агентством новостей во вторник, 14 января. 

По мнению собеседника агентства, выводы ОЗХО ангажированы. Он назвал их элементом информационной войны и сожалением признал, что эксперты ОЗХО «врут и фальсифицируют». 

«Они работают "под дудку". К сожалению, это уже стало банальностью, мы уже привыкли до такой степени, что люди в это уже не верят и даже на бытовом уровне понимают, что так не могут врать», — заметил член СФ.

Клинцевич привел в пример громкий случай с иранским генералом Касемом Сулеймани, которого американцы убили, потому что думали, что он может что-то сделать или уже сделал. То же самое с Ираком, отмечает сенатор. Страну разгромили, потому что «показали порошок».

Клинцевич обвинил ОЗХО в подтасовывании фактов в ситуации с химоружием в Думе

В ситуации с Сирией под нападки попали правительственные учреждения, а все из-за того, что «Белые каски» вбросили несколько фейков о применении химоружия, напомнил член Совета Федерации.

3 января 2020 года американские военные провели спецоперацию, в результате которой был убит командующим элитным подразделением армии Ирана — генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

Штаты попытались оправдаться тем, что убитые якобы были причастны к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года, однако никаких доказательств с американской стороны так и не было приведено.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #иран #клинцевич #политика #общество #весь мир

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