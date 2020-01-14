Всемирный день Биттлз на катке ВДНХ отметят рок-н-ролльной вечеринкой

Развлекательная программа будет организована на катке ВДНХ 16 января – во Всемирный день The Beatles.

В это день посетители ВДНХ смогут окунуться в атмосферу 1960-х годов, когда популярность легендарной ливерпульской четверки находилась на пике. Для поклонников группы Биттлз будет организована развлекательная программа в Доме культуры, в шахматном клубе и на катке – гости смогут послушать любимые песни, потанцевать под них, а также сделать настенные часы из виниловых пластинок.

Как отмечают организаторы праздника, творческие мастер-классы в шахматном клубе будут проходить с 18.00 до 19.00. В 20.00 в большом зале Дома культуры начнется концерт музыкальной кавер-группы The BeatLove и посвященная рок-н-роллу вечеринка, которая продлиться до полуночи. И с 18.00 до 21.00 будут продолжаться танцы на льду. Участие во всех мероприятиях бесплатное, но для прохода на каток нужно будет приобрести билет.