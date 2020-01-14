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14:17   14 Января 2020
Россия

Более шести тысяч дополнительных ясельных мест открыли в Подмосковье

Более шести тысяч дополнительных ясельных мест открыли в Подмосковье

Новые места появились за счет стройки, реконструкции, выкупа зданий, капитального ремонта, открытия групп кратковременного пребывания и новых частных садов. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, более шести тысяч дополнительных ясельных мест открыли в Подмосковье в 2019 году. С прошлого года в области реализуют региональный проект «Демография», чтобы обеспечить дошкольным образованием детей в возрасте до трех лет​​​.

«В 2019 году в Подмосковье было создано свыше шести тысяч дополнительных ясельных мест», — сказала Ирина Каклюгина.

По итогам 2019 года в регионе ввели 26 детских садов, в большинстве из них сделали ясельные группы. Развитие дошкольного образования находится в числе приоритетных направлений работы министерства.

«В прошлом году мы отремонтировали порядка 40 объектов дошкольного образования, работа в этом направлении будет продолжена», — резюмировала Каклюгина.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #подмосковье #ясли #места

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