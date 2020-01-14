Новые места появились за счет стройки, реконструкции, выкупа зданий, капитального ремонта, открытия групп кратковременного пребывания и новых частных садов. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, более шести тысяч дополнительных ясельных мест открыли в Подмосковье в 2019 году. С прошлого года в области реализуют региональный проект «Демография», чтобы обеспечить дошкольным образованием детей в возрасте до трех лет​​​.