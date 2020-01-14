Более шести тысяч дополнительных ясельных мест открыли в Подмосковье
Новые места появились за счет стройки, реконструкции, выкупа зданий, капитального ремонта, открытия групп кратковременного пребывания и новых частных садов. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
По ее словам, более шести тысяч дополнительных ясельных мест открыли в Подмосковье в 2019 году. С прошлого года в области реализуют региональный проект «Демография», чтобы обеспечить дошкольным образованием детей в возрасте до трех лет.
«В 2019 году в Подмосковье было создано свыше шести тысяч дополнительных ясельных мест», — сказала Ирина Каклюгина.
По итогам 2019 года в регионе ввели 26 детских садов, в большинстве из них сделали ясельные группы. Развитие дошкольного образования находится в числе приоритетных направлений работы министерства.
«В прошлом году мы отремонтировали порядка 40 объектов дошкольного образования, работа в этом направлении будет продолжена», — резюмировала Каклюгина.