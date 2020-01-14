Более 170 клиентов «Почты России» стали миллионерами в 2019 году

Более 170 клиентов «Почты России» стали миллионерами после покупки лотерейных билетов в почтовых отделения. Об этом говорится в пресс-релизе компании, на который ссылается «Лента.ру».

Статистика государственных лотерей гласит, что россияне стали чаще играть в лотерею. Так, в 2019 году они приобрели более 83 миллионов лотерейных билетов. Показатель вырос на 22 процента по сравнению с 2018 годом.

170 посетителей «Почты России» получили выигрыши размером более миллиона рублей. Самый большой приз достался россиянину из Ханты-Мансийского автономного округа, который получил около трех миллионов рублей.

Еще 362 клиента «Почты России» также могут похвастаться выигрышами от 500 тысяч до миллиона рублей.

Ранее стало известно, что жительница Подмосковья выиграла в лотерею миллиард рублей. Россиянка призналась, что потратит деньги на благотворительность и развитие бизнеса. Она также сообщила, что получила свой билет в подарок на 31 декабря.