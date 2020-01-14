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15:49   14 Января 2020
Весь мир

Сирия призвала Турцию выполнить обязательства по деэскалации Идлиба

Сирия призвала Турцию выполнить обязательства по деэскалации Идлиба

Переговоры между Россией, Турцией и Сирией идут успешно, однако от Турции все еще ожидают выполнение обязательств по Сочинским соглашениям, которые предполагают деэскалацию сирийской провинции Идлиб.

«Именно там сосредоточены значительные группировки боевиков, в том числе подконтрольных Турции, и Анкара должна сделать так, чтобы эта зона перестала быть очагом экспорта различного рода террористических проявлений», — рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «НьюИнформ».

Кроме того, Сирия потребовала полного уважения к суверенитету страны и немедленного вывода войск с территорий. Коротченко отметил, что авиабаза «Хмеймим» все еще подвергается налетам беспилотников из Идлиба, которые осуществляют террористы. Более того, Идлиб до сих пор экспортирует оружие, поэтому Турция должна выполнить обязательства соглашения.

Сирия призвала Турцию выполнить обязательства по деэскалации Идлиба

«Ждем, что турецкие партнеры не на словах, а на практических делах докажут свою приверженность делу урегулирования ситуации в САР», — подчеркнул Коротченко.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористским бандформированием «Исламское государство» (запрещена в РФ), однако в сирийской провинции Идлиб до сих пор остаются вооруженные боевики, которые используют мирных жителей как «живые щиты».

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #сирия #идлиб #турция #коротченко #деэскалация

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