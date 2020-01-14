Автомобильный мост между Россией и Китаем готов к вводу в эксплуатацию

Первый автомобильный мост Благовещенск - Хэйхэ прошел все испытания и готов к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Ранее в ведомстве заявляли, что движение по объекту будет открыто после сдачи моста.

«Работа несущих конструкций пролетного строения сооружения под действием автомобильных испытательных нагрузок полностью отвечает расчетно-теоретическим предпосылкам их работы, заложенным в проекте. Мост может быть принят в эксплуатацию под проектными нагрузками без каких-либо ограничений», — заявил руководитель филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске Евгений Корольков.

Обследования и приемочные испытания проводили специалисты из России и Китая. Китай выдвинул для этой задачи специалистов харбинского Политехнического университета, Россия — специалистов нормативно-испытательного центра «Мосты».

Строительство моста началось в декабре 2016 года в Амурской области. После того, как мост Благовещенск - Хэйхэ откроют для транспорта, пассажиропоток составит более пяти тысяч человек в сутки.