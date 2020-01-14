Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мать и ребенок погибли из-за гирлянды в Белгородской области

Мать и ребенок погибли из-за гирлянды в Белгородской области

IT-евангелист «ВКонтакте» выступит на конференции «Связи с общественностью в соцсетях»

IT-евангелист «ВКонтакте» выступит на конференции «Связи с общественностью в соцсетях»
Лукашенко не допустит травли белорусов неприятными запахами мусора

Лукашенко не допустит травли белорусов неприятными запахами мусора

 Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ
Трамп поддержал митинги в Иране, чтобы расшатать обстановку и свергнуть неугодную власть

Трамп поддержал митинги в Иране, чтобы расшатать обстановку и свергнуть неугодную власть

 Автомобильный мост между Россией и Китаем готов к вводу в эксплуатацию

Автомобильный мост между Россией и Китаем готов к вводу в эксплуатацию

Мать и ребенок погибли из-за гирлянды в Белгородской области

Мать и ребенок погибли из-за гирлянды в Белгородской области

IT-евангелист «ВКонтакте» выступит на конференции «Связи с общественностью в соцсетях»

IT-евангелист «ВКонтакте» выступит на конференции «Связи с общественностью в соцсетях»
Лукашенко не допустит травли белорусов неприятными запахами мусора

Лукашенко не допустит травли белорусов неприятными запахами мусора

 Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ
Трамп поддержал митинги в Иране, чтобы расшатать обстановку и свергнуть неугодную власть

Трамп поддержал митинги в Иране, чтобы расшатать обстановку и свергнуть неугодную власть

 Автомобильный мост между Россией и Китаем готов к вводу в эксплуатацию

Автомобильный мост между Россией и Китаем готов к вводу в эксплуатацию

13:44   14 Января 2020
Весь мир

Автомобильный мост между Россией и Китаем готов к вводу в эксплуатацию

Автомобильный мост между Россией и Китаем готов к вводу в эксплуатацию

Первый автомобильный мост Благовещенск - Хэйхэ прошел все испытания и готов к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Ранее в ведомстве заявляли, что движение по объекту будет открыто после сдачи моста.

«Работа несущих конструкций пролетного строения сооружения под действием автомобильных испытательных нагрузок полностью отвечает расчетно-теоретическим предпосылкам их работы, заложенным в проекте. Мост может быть принят в эксплуатацию под проектными нагрузками без каких-либо ограничений», — заявил руководитель филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске Евгений Корольков.

Обследования и приемочные испытания проводили специалисты из России и Китая. Китай выдвинул для этой задачи специалистов харбинского Политехнического университета, Россия — специалистов нормативно-испытательного центра «Мосты».

Строительство моста началось в декабре 2016 года в Амурской области. После того, как мост Благовещенск - Хэйхэ откроют для транспорта, пассажиропоток составит более пяти тысяч человек в сутки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #китай #строительство #благовещенск #мост #эксплуатация #хэйхэ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...