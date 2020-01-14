Мать и ребенок погибли из-за гирлянды в Белгородской области

Женщина и ее четырехлетний сын погибли при пожаре в квартире, который случился из-за неисправности электрогирлянды. Случай произошел в Белогородской области. Об этом во вторник сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Как выяснило следствие, возгорание в жилом доме в селе Большие Липяги, где проживала семья с двумя детьми 2015 года рождения, произошло около 23:00 в воскресенье, 12 января. Глава семьи в момент пожара находился на работе.

«Очаг возгорания находился в месте подключения электрогирлянды новогодней елки к электросети», — говорится в сообщении.

Пожарным удалось спасти ребенка, который затем был доставлен в Валуйскую центральную районную больницу. Тела 28-летней хозяйки и ее второго сына были найдены со следами термического воздействия.

СК возбудило уголовное дело после возгорания жилого дома по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Специалисты проводят комплекс следственных мер и судебных экспертиз. Выясняются все обстоятельства случившегося.