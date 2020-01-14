Лукашенко не допустит травли белорусов неприятными запахами мусора

Нельзя допустить, чтобы Белоруссию постигла участь стран-соседей, когда люди задыхаются от количества свалок, а почва на десятилетия отравлена химией. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Президент потребовал, чтобы правительство республики серьезно занялось вопросами обращения с отходами и переработки мусора. Также Лукашенко напомнил, что особо контролирует вопрос обращения с отходами товаров и упаковки.

«Развитые страны, у которых, как и у нас, нет богатых запасов природных ископаемых, научились извлекать необходимые ресурсы фактически из мусора», — добавил президент. Состояние окружающей среды — важнейшая задача, а здоровье белорусов — бесценно, продолжил Лукашенко, поэтому правительство республики наведет порядок в сфере обращения с отходами на основе лучших мировых практик и достижений. Состояние окружающей среды — важнейшая задача, а здоровье белорусов — бесценно, продолжил Лукашенко, поэтому правительство республики наведет порядок в сфере обращения с отходами на основе лучших мировых практик и достижений.