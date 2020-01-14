Клинцевич отметил конструктивность российской внешней политики в отношении Ливии

Член Комитета Совета Федерации России по международным делам Франц Клинцевич в беседе с изданием iReactor отметил, что считает российские действия в Ливии авторитетными и крайне правильными.

«Все, что делает Москва для создания стабильности и мира в Ливии — крайне правильно, нужно и авторитетно. Эти действия в конечном итоге приведут к стабилизации в целой стране и создадут условия, при которых не будут гибнуть люди», — заявил сенатор.

Сейчас Россия продолжает посредничество между конфликтующими сторонами в Ливии и работу по мирному разрешению противоречий. Такое заявление сделали в российском МИД 13 января по итогам внутриливийских переговоров, которые состоялись в Москве. В ведомстве также рассказали, что соглашение по урегулированию пока не подписано, однако Россия продолжит работу в этом направлении.

«В данном случае конструктивная внешняя политика России, ее авторитет, как и авторитет президента Владимира Путина, создали такие условия, где мы видим результаты», — подчеркнул Клинцевич.

Член СовФеда также заметил, что хаос в Ливии в очередной раз дело рук Соединенных штатов, а разгребать последствия приходится России. Он напомнил о событиях девятилетней давности, когда был свергнут и зверски убит легитимный ливийский лидер Муаммар Каддафи. По его мнению, под американским давлением «Ливия оказалась разорвана на две части, убит их легитимный лидер». Клинцевич обратил внимание на то, что когда-то процветающую страну под влиянием «американской псевдодемократии» поглотил хаос, пишет iReactor.

«Мне кажется, действия России очень правильны, очень нужны и очень авторитетны. Я уверен — все, что делает Россия с точки зрения восстановления мира в разных регионах, является крайне авторитетным и очень нужным делом», — заключил сенатор.

Москва 13 января приняла представителей конфликтующих в Ливии сторон для переговоров, в которых также приняли участие посредники из России и Турции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что по итогам переговоров несколько ливийских сторон подписали документ, однако фельдмаршал и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар взял дополнительное время на обдумывание.

В это же время на территории Ливии по-прежнему действует перемирие, объявленное в полночь 12 января, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Представители ЛНА и так называемого Правительства национального согласия объявили о прекращении огня и поддержали предложение.

Кроме того, в Берлине 19 января состоится международная конференция по ливийскому кризису. На встрече будут присутствовать представители стран, заинтересованные в разрешении ливийского конфликта мирным путем.