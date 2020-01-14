Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мать и ребенок погибли из-за гирлянды в Белгородской области

Мать и ребенок погибли из-за гирлянды в Белгородской области

IT-евангелист «ВКонтакте» выступит на конференции «Связи с общественностью в соцсетях»

IT-евангелист «ВКонтакте» выступит на конференции «Связи с общественностью в соцсетях»
Лукашенко не допустит травли белорусов неприятными запахами мусора

Лукашенко не допустит травли белорусов неприятными запахами мусора

 Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ
Трамп поддержал митинги в Иране, чтобы расшатать обстановку и свергнуть неугодную власть

Трамп поддержал митинги в Иране, чтобы расшатать обстановку и свергнуть неугодную власть

 Автомобильный мост между Россией и Китаем готов к вводу в эксплуатацию

Автомобильный мост между Россией и Китаем готов к вводу в эксплуатацию

Мать и ребенок погибли из-за гирлянды в Белгородской области

Мать и ребенок погибли из-за гирлянды в Белгородской области

IT-евангелист «ВКонтакте» выступит на конференции «Связи с общественностью в соцсетях»

IT-евангелист «ВКонтакте» выступит на конференции «Связи с общественностью в соцсетях»
Лукашенко не допустит травли белорусов неприятными запахами мусора

Лукашенко не допустит травли белорусов неприятными запахами мусора

 Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ

Прорыв теплосети в Киеве привел к потопу в крупнейшем ТЦ
Трамп поддержал митинги в Иране, чтобы расшатать обстановку и свергнуть неугодную власть

Трамп поддержал митинги в Иране, чтобы расшатать обстановку и свергнуть неугодную власть

 Автомобильный мост между Россией и Китаем готов к вводу в эксплуатацию

Автомобильный мост между Россией и Китаем готов к вводу в эксплуатацию

13:30   14 Января 2020
Россия

Работа партии «Гражданская инициатива» Дмитрия Гудкова приостановлена по решению ВС

Работа партии «Гражданская инициатива» Дмитрия Гудкова приостановлена по решению ВС

Верховный суд России принял решение на три месяца приостановить работу партии Дмитрия Гудкова «Гражданская инициатива».

Напомним, ранее ИА «Политика сегодня» писало о том, что семью Гудковых уличили в различных махинациях – неуплате налогов, вымогательстве и незаконной защите жилищно-коммунальных компаний. В частности, отец оппозиционера Дмитрия Гудкова – Геннадий Гудков занимается тем, что помогает получать разрешение на любые работы в сфере ЖКУ в Московской области, причем его «откат» за услугу может достигать 40% от суммы заключенного контракта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #партия #политика #общество #верховный суд #гудков #гражданская инициатива

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...