Работа партии «Гражданская инициатива» Дмитрия Гудкова приостановлена по решению ВС

Верховный суд России принял решение на три месяца приостановить работу партии Дмитрия Гудкова «Гражданская инициатива».

Напомним, ранее ИА «Политика сегодня» писало о том, что семью Гудковых уличили в различных махинациях – неуплате налогов, вымогательстве и незаконной защите жилищно-коммунальных компаний. В частности, отец оппозиционера Дмитрия Гудкова – Геннадий Гудков занимается тем, что помогает получать разрешение на любые работы в сфере ЖКУ в Московской области, причем его «откат» за услугу может достигать 40% от суммы заключенного контракта.