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13:23   14 Января 2020
Россия

Богданов обсудил с послом Италии подготовку международной конференции по Ливии

Богданов обсудил с послом Италии подготовку международной конференции по Ливии

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с итальянским послом в Москве Паскуале Терраччано ситуацию в Ливии. Замглавы российского МИД сделал акцент на подготовке международной конференции в Берлине.

Встреча Богданова и Терраччано состоялась во вторник, 14 января.

«В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация в Ливии и вокруг нее с акцентом на ход подготовки международной конференции в Берлине. В этом контексте итальянская сторона была проинформирована об итогах состоявшихся 13 января в Москве межливийских мирных переговоров», — заявили в министерстве.

В понедельник, 13 января, в Москве прошли переговоры по урегулированию конфликта в Ливии с участием представителей Турции, России. Впервые удалось собрать в одном месте представителей конфликтующих ливийских сторон: главу Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара и главу так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа. По оценке экспертов, московские переговоры заложили основу для результативной международной конференции в Берлине. Она состоится 19 января.

 

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Автор: Роман Самойлов
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