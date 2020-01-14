IT-евангелист «ВКонтакте» выступит на конференции «Связи с общественностью в соцсетях»

С 12 по 14 февраля российская столица будет принимать ежегодную международную конференцию «Связи с общественностью в социальных сетях — 2020». Гостей ожидают интересные лекции, выступления именитых экспертов сферы и нетворкинг-сессия.

Среди приглашенных специалистов PR и новых медиа: Тимур Асланов, Влад Титов, Юлия Магась, Павел Борисов, Владислав Синчугов, Светлана Крылова, Сергей Стукалов и Валерия Титова. В частности, ИТ-евангелист российской социальной сети «ВКонтакте» Александра Черкас выступит с докладом «Страница бизнеса ВКонтакте: как работать с основным каналом коммуникации?».

Спикеры затронут следующие темы:

Стратегия продвижения в социальных сетях: что скорректировать и на что обратить внимание в начале 2020 года;

Как создавать «хайповый» контент и получать максимальный охват;

Тренды в управлении репутацией в 2020 году;

Как максимально эффективно работать с блогерами и авторами популярных аккаунтов, чтобы продвигать свои проекты и бренды;

Как противостоять негативу в Сети;

Сторителлинг: как писать тексты для соцсетей;

Как раскрутить канал на YouTube и как его правильно использовать;

Как вырастить амбассадоров бренда с помощью комьюнити-менеджмента и другие.

На традиционной нетворкинг-сессии участники познакомятся друг с другом по особой фирменной технологии.

Для более детального ознакомления с программой конференции и подачи заявки необходимо перейти по ссылке.

ИА «Политика Сегодня» выступает информационным партнером конференции «Связи с общественностью в социальных сетях — 2020».